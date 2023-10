Ancien 22e joueur mondial et entraî­neur de Steffi Graf et Ana Ivanovic, Heinz Günthardt, lors d’une inter­view accordée à Tennis Magazin, est revenu sur l’in­croyable longé­vité de Novak Djokovic qu’il voit encore remporter trois ou quatre titres du Grand Chelem. Mais l’en­traî­neur suisse a aussi émis quelques réserves en prenant Rafael Nadal comme exemple.

« Trois ou quatre ans pour Djokovic, c’est encore très long. Je le crois encore capable de remporter trois ou quatre Grands Chelems. Mais en fin de carrière, tout va souvent très vite. Il suffit de voir comment Nadal a remporté l’Open d’Australie l’année dernière : C’était l’un des plus grands exploits de l’his­toire du sport. Mais quand on réussit un tel exploit, cela demande une énergie supplé­men­taire que l’on ne peut plus remplacer à partir d’un certain âge. L’expérience montre que tout va alors très vite. On tient et on main­tient le niveau – et soudain, ça ne va plus. On ralentit, il manque toujours vingt ou trente centi­mètres. Cela peut paraître peu, mais c’est un monde. Il y a une diffé­rence entre le fait de pouvoir accé­lérer le ballon soi‐même et le fait de se contenter de bour­lin­guer derrière en défense. »