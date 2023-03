Cette année, le tournoi de Belgrade démé­nage en Bosnie à Banja Luka car le central de l’aca­démie de Nole est en travaux pour rece­voir à l’avenir un ATP500.

Le frère de Nole, chargé de l’or­ga­ni­sa­tion cet ATP250 qui aura lieu en Avril (17−23) a donc commencé à divul­guer son plateau. Et il commence très fort puisque Novak et Stan ont confirmé leur présence.

« Accueillir Novak mais aussi Wawrinka est un honneur pour nous. Lorsque nous avons commencé à préparer ce tournoi, nous avions de grandes ambi­tions. Aujourd’hui, quelques mois plus tard, ils sont encore plus grands car nous accueille­rons certains des noms les plus impor­tants du monde du tennis, tout en donnant aux fans de la région la possi­bi­lité de regarder un tennis de classe mondiale depuis les premiers rangs. Nous sommes heureux qu’en avril, nous réunis­sions les meilleurs joueurs de tennis en un seul endroit et que, année après année, nous montrons que ce tournoi devient une tradi­tion dans notre région », a déclaré Dorde Djokovic.