Rafael Nadal fait bien sûr partie des légendes du sport espa­gnol, il est donc le mieux placé pour en recon­naître une autre et saluer sa carrière.

Le Majorquin a donc tenu à féli­citer son ami, le basket­teur Pau Gasol, dont le numéro de maillot a été retiré cette nuit par la fran­chise des Lakers de Los Angeles lors d’une céré­monie hommage.

« C’est un pion­nier qui a réalisé des choses qui n’avaient jamais été faites aupa­ra­vant dans le basket‐ball, où les Américains ont toujours dominé. Il est un bon exemple de toutes les valeurs qui doivent être attri­buées à un athlète pour réussir. Un exemple de la façon de faire les choses, de respecter les autres, de bien traiter tout le monde. Le fait que les Lakers retirent le maillot de Pau est incroyable. C’est l’équipe la plus emblé­ma­tique de la NBA et le fait qu’elle fasse cela à un joueur espa­gnol lui confère une recon­nais­sance encore plus grande. Il faut être très fier de ce qu’il a accompli », a déclaré Rafael Nadal.