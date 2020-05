Alors que la reprise n’a toujours pas eu lieu et que l’on ne sait même pas si l’on verra du tennis sur le circuit en 2020, l’ATP doit déjà préparer l’avenir. C’est ce que nous révèle le directeur du tournoi du Tata Open Maharashtra à Pune en Inde, Prashant Sutar. En effet, c’est d’autant plus important pour lui qu’il envisage peut être de changer sa date placée juste après l’Open d’Australie : « Concernant le calendrier 2021, vous imaginez bien qu’il y a aussi beaucoup de discussions en cours. De nombreuses communications ont lieu entre l’ATP et les directeurs de tournoi pour anticiper une année 2020 qui sera unique et historique. J’attends donc avec impatience la première version du calendrier qui doit être délivré en août par l’ATP. »