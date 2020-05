C’est mardi que l’espoir canadien est arrivé à Monaco, il a raconté son voyage à nos confrères de Radio Canada : « J’ai réussi à trouver un vol par chance, un vol qui n’a pas été annulé. À mon arrivée, il y avait un test obligatoire. J’ai été testé négatif et donc je peux m’entraîner en respectant les règles de distanciation. »

Installé dans la principauté, on sait aussi qu’il est aussi très souvent en ce moment du côté de l’Académie Mouratoglou où il peut enfin taper la balle après ne pas l’avoir fait chez lui au Canada : « C’est vrai qu’il n’y a pas eu de tennis. Par contre, j’ai pu m’entraîner physiquement assez bien. J’ai commandé des machines pour faire tout ce qui est musculation à la maison. J’alternais course, du vélo stationnaire et des séances de musculation. J’ai aussi regardé des anciens matches que j’avais joués ou des duels d’autres joueurs avec mes entraîneurs. On essayait de faire de l’analyse, mais l’idée c’était aussi de rester près du tennis, de ne pas couper. »

On rappelle aussi que selon nos informations, il devrait logiquement participer à l’UTS de Patrick Mouratoglou.