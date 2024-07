L’Équipe a rencontré le joueur argentin qui s’est entraîné récem­ment avec Rafael Nadal, l’oc­ca­sion aussi d’évo­quer des souve­nirs d’enfance.

« C’était une idole quand j’étais enfant. C’est fou d’avoir pu partager ces moments avec lui. Je me souviens de ses victoires à Roland‐Garros, ses combats contre (Roger) Federer. Je regar­dais leurs matches, enfant, avec ma famille, mon père, allongés à la maison, à regarder comment ils jouaient. Et puis je me retrou­vais au fronton, contre le mur et je me disais : « Ce coup‐ci, je suis Rafa ! Et ce coup‐là, je suis Roger ! » Je frap­pais des coups droits et des revers en les imitant. »