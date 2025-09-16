AccueilATPFabio Fognini sur Alcaraz et Sinner : "Jannik sait qu'il a été...
Fabio Fognini sur Alcaraz et Sinner : « Jannik sait qu’il a été écrasé par Carlos en finale de l’US Open et qu’il doit main­te­nant sortir de sa zone de confort et faire quelque chose de diffé­rent la prochaine fois pour le battre »

Récemment invité du podcast d’Alessandro Cattelan pour évoquer notam­ment sa récente retraite, Fabio Fognini a été invité à revenir sur la finale de l’US Open et la riva­lité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. 

Et l’Italien s’est dit bluffé par la capa­cité d’ana­lyse de son jeune compa­triote, qui a reconnu après sa défaite qu’il devait devenir moins prévisible. 

« Sur le plan mental, pour un jeune homme de 24 ans, il montre qu’il voit les choses clai­re­ment. Il sait qu’il a été « écrasé » et qu’il doit main­te­nant sortir de sa zone de confort et faire quelque chose de diffé­rent la prochaine fois pour pouvoir le battre. Ce sont deux joueurs diffé­rents. Nous, les Italiens, connais­sons évidem­ment mieux Jannik, nous le suivons et le soute­nons davan­tage. Ensuite, comme vous le savez, en Italie, si vous gagnez, vous êtes un phéno­mène, si vous perdez, comme l’autre jour (finale de l’US Open, ndlr), ils commencent à mettre les points sur les i. »

Publié le mardi 16 septembre 2025 à 19:30

