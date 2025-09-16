Récemment invité du podcast d’Alessandro Cattelan pour évoquer notamment sa récente retraite, Fabio Fognini a été invité à revenir sur la finale de l’US Open et la rivalité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Et l’Italien s’est dit bluffé par la capacité d’analyse de son jeune compatriote, qui a reconnu après sa défaite qu’il devait devenir moins prévisible.
« Sur le plan mental, pour un jeune homme de 24 ans, il montre qu’il voit les choses clairement. Il sait qu’il a été « écrasé » et qu’il doit maintenant sortir de sa zone de confort et faire quelque chose de différent la prochaine fois pour pouvoir le battre. Ce sont deux joueurs différents. Nous, les Italiens, connaissons évidemment mieux Jannik, nous le suivons et le soutenons davantage. Ensuite, comme vous le savez, en Italie, si vous gagnez, vous êtes un phénomène, si vous perdez, comme l’autre jour (finale de l’US Open, ndlr), ils commencent à mettre les points sur les i. »
