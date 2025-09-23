AccueilInsoliteFederer dévoile son bijou à 1,5 millions d'euros, Alcaraz n'en revient pas
Federer dévoile son bijou à 1,5 millions d’euros, Alcaraz n’en revient pas

Si Roger Federer et Carlos Alcaraz sont tous les deux spon­so­risés par Rolex, ils n’ont clai­re­ment pas les même privilèges. 

Ambassadeur de la marque suisse depuis plus de 20 ans, l’homme aux 20 tour­nois du Grand Chelem portait en effet, le week‐end dernier à l’oc­ca­sion de la Laver Cup, un modèle de montre hyper rare et surtout estimé à plus de 1,5 millions d’euros sur certains sites référencés. 

Pour les connais­seurs, c’est une Cosmograph Daytona « Blue Sapphire » avec un boîtier en or blanc 18 carats et un cadran en « obsidian ». 

Intrigué par cette pièce quasi­ment unique, l’Espagnol a forcé­ment voulu la voir de plus près, ce que le Bâlois a accepté. Le tout dans une très bonne ambiance. 

