Si Roger Federer et Carlos Alcaraz sont tous les deux sponsorisés par Rolex, ils n’ont clairement pas les même privilèges.
Ambassadeur de la marque suisse depuis plus de 20 ans, l’homme aux 20 tournois du Grand Chelem portait en effet, le week‐end dernier à l’occasion de la Laver Cup, un modèle de montre hyper rare et surtout estimé à plus de 1,5 millions d’euros sur certains sites référencés.
Pour les connaisseurs, c’est une Cosmograph Daytona « Blue Sapphire » avec un boîtier en or blanc 18 carats et un cadran en « obsidian ».
Roger Federer letting Carlos Alcaraz – a fellow Rolex ambassador – admire his $1,500,000 white‐gold Daytona.— Bastien Fachan (@BastienFachan) September 21, 2025
Iconic 💎 pic.twitter.com/m7ToVEnchf
Intrigué par cette pièce quasiment unique, l’Espagnol a forcément voulu la voir de plus près, ce que le Bâlois a accepté. Le tout dans une très bonne ambiance.
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 14:44