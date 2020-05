Dans un entretien accordé à ESPN, David Ferrer a fait part de son admiration concernant la longévité des membres du Big 3, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic : « Je pense que la motivation qu’ils ont leur permet de rester au sommet du classement. En plus, ce sont des génies du jeu. Leur longévité vient aussi de l’apparition des physios, des kinés et de l’importance d’une bonne alimentation. Il est maintenant difficile de voir un jeune garçon de 18 ou 19 ans gagner un tournoi ATP comme je l’avais fait. De plus, Roger, Rafa et Novak ont su très bien géré leur programmation en choisissant les tournois qu’ils devaient jouer. »