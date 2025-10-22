Cible de nombreuses critiques en Italie, dont certaines très virulentes, Jannik Sinner, qui a décidé de ne pas participer aux phases finales de la Coupe Davis alors qu’elles auront lieu dans son pays, à Bologne (du 18 au 23 novembre), a reçu le soutien de son capitaine, Filippo Volandri. Des propos rapportés par nos confrères d’Ubitennis.
« C’est une décision qui, comme l’a également déclaré le président de la fédération italienne, Binaghi, fait mal, mais ce n’est ni la première ni la dernière fois que cela arrive. Cela arrive à tous les champions. Zverev n’a pas joué la Coupe Davis pendant des années, Federer et Nadal non plus. Il y a des saisons qui vous amènent à la fin avec des énergies différentes. Nous sommes toujours en fin de saison, et pour Jannik, cette année a été très particulière. Il a beaucoup dépensé, surtout mentalement, poursuit Volandri. Lors de la Coupe Davis de l’année dernière, il a puisé dans ses dernières réserves d’énergie. Il semble toujours maître de lui, mais je vous assure qu’il arrive à la fin épuisé. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 17:43