Sélectionné au sein de la Team World, coachée par Andre Agassi, pour la nouvelle édition de la Laver Cup qui aura lieu du 19 au 21 septembre à San Francisco, Joao Fonseca a annoncé la couleur lors de la confé­rence de presse après son succès contre Stefanos Tsitsipas en Coupe Davis (victoire 3–1 du Brésil face à la Grèce).

« J’adore jouer contre les meilleurs. Affronter Carlos Alcaraz ou Sascha Zverev serait génial. Si Andre me choisit pour jouer contre l’un des deux, je serai prêt. Je vais apporter une bonne ambiance et, je l’es­père, un excellent tennis qui aidera l’équipe à remporter ce trophée. »

Une décla­ra­tion ambi­tieuse qui devrait plaire à Roger Federer, le patron de la compé­ti­tion par équipes.