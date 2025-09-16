AccueilATPFrancisca Dauzet, psychologue de Medvedev : "Il n'est pas facile de répondre...
Francisca Dauzet, psycho­logue de Medvedev : « Il n’est pas facile de répondre à cette ques­tion sans être indis­cret envers Daniil »

Thomas S
Par Thomas S

-

58

Interrogée par nos confrères de Tennis Majors, Francisca Dauzet, psycha­na­lyste qui travaille avec des athlètes de haut niveau, est revenu sur le compor­te­ment plus que limite de Daniil Medvedev lors de sa défaite face à Benjamin Bonzi au premier tour de l’US Open.

Et après avoir avoué sur le bout des lèvres qu’elle travaillait de nouveau avec le joueur russe, « Il n’est pas facile de répondre à cette ques­tion sans être indis­cret envers Daniil. Je peux dire que nous avons repris avant le tournoi de Halle, en juin dernier », la coach mental a tenu à dédra­ma­tiser un peu les nombreuses réac­tions autour de l’at­ti­tude de Daniil.

« Je peux dire que je suis surprise, et pas à la fois. Car il n’est ni le premier ni le seul à agir ainsi. Le tennis est un sport qui provoque ce genre de réac­tions exces­sives. Daniil est un peu habitué à certaines sautes d’hu­meur, et oui, elles peuvent parfois être caus­tiques et impor­tunes. Son compor­te­ment agace et affecte aussi le public. On se souvient de John McEnroe , par exemple, en son temps, qui inspi­rait des senti­ments simi­laires… Néanmoins, il me semble impor­tant de bien distin­guer ce qui est commenté : le fait du match, l’arrêt du jeu, la raquette cassée, ce qu’il dit à l’ar­bitre ? Ce ne sont pas les mêmes faits. J’ai l’im­pres­sion qu’il y a eu un amal­game et que tout a été mis sur le même plan. »

Publié le mardi 16 septembre 2025 à 18:08

