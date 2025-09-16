Interrogée par nos confrères de Tennis Majors, Francisca Dauzet, psychanalyste qui travaille avec des athlètes de haut niveau, est revenu sur le comportement plus que limite de Daniil Medvedev lors de sa défaite face à Benjamin Bonzi au premier tour de l’US Open.
Et après avoir avoué sur le bout des lèvres qu’elle travaillait de nouveau avec le joueur russe, « Il n’est pas facile de répondre à cette question sans être indiscret envers Daniil. Je peux dire que nous avons repris avant le tournoi de Halle, en juin dernier », la coach mental a tenu à dédramatiser un peu les nombreuses réactions autour de l’attitude de Daniil.
« Je peux dire que je suis surprise, et pas à la fois. Car il n’est ni le premier ni le seul à agir ainsi. Le tennis est un sport qui provoque ce genre de réactions excessives. Daniil est un peu habitué à certaines sautes d’humeur, et oui, elles peuvent parfois être caustiques et importunes. Son comportement agace et affecte aussi le public. On se souvient de John McEnroe , par exemple, en son temps, qui inspirait des sentiments similaires… Néanmoins, il me semble important de bien distinguer ce qui est commenté : le fait du match, l’arrêt du jeu, la raquette cassée, ce qu’il dit à l’arbitre ? Ce ne sont pas les mêmes faits. J’ai l’impression qu’il y a eu un amalgame et que tout a été mis sur le même plan. »
