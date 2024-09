Invité à s’ex­primer sur ses deux illustres compa­triotes que sont Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, Garbine Muguruza, sans langue de bois, a expliqué qu’elle préfé­rait la fran­chise du second à la retenue du premier.

« Rafa est plus réservé à cet égard. J’aime Carlos, je le vois plus sûr de lui, je le vois plus jeune, je le vois parler davan­tage et dire ce qu’il pense. Et je pense que les gens appré­cient égale­ment cela et le fait qu’il ne soit pas si mesuré avec les mots. »