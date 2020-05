Andrea Gaudenzi, nouveau boss de l’ATP, a donné un entretien à l’agence Reuters où il a expliqué que l’année 2020 n’était pas encore rayée du calendrier : « Ce serait incompréhensible de mettre déjà un terme à la saison. Personne ne sait ce qu’il va se passer et nous voulons rester optimiste. Il est clair qu’il existe plusieurs options, comme celle de jouer à huis clos par exemple ou de limiter les voyages et les déplacements. Nous n’avons pris encore aucune décision parce que pour l’heure, tout reste hypothétique. Personne ne peut prévoir comment tous les pays vont gérer les déplacements de leurs ressortissants et comment ils vont gérer les entrées dans leur pays. L’Australie est pour l’heure dans un autre moment de l’épidémie que le Royaume-Uni par exemple. La Suède a opté pour une autre stratégie et on pourrait y jouer un tournoi maintenant. »