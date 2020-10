Hier, la rédaction de We Love Tennis a donc reçu le livre de Gilles Simon : « Ce sport qui rend fou » qui sort le 28 Octobre aux Editions Flammarion.

191 pages intéressantes, dévorées en trois sets avec du « rythme » et des coups droits de ligne.

Plusieurs passages engageants et un chapitre entier intitulé : le Mythe Federer.

Gilles Simon évoque l’idée que nos formateurs n’ont qu’une idée en tête depuis vingt ans : former en France un nouveau Federer. Une théorie qu’il conviendra de vérifier auprès d’autres coaches, c’est ce que nous ferons dans le prochain numéro de notre magazine qui sortira fin Novembre.

Cette obsession de Federer occupe donc une grande partie de l’ouvrage, et Gilles aimerait que les choses changent dans les têtes. On a choisi un extrait choc qui résume bien l’axe évoqué par « Gillou » : « Si Federer garde ses records, ça va nous permettre de dire que, certes, Djoko et Nadal sont des bons joueurs aussi, mais surtout qu’ils sont moins forts. C’est pour ça que cette histoire de GOAT prend une telle proportion depuis des années, parce qu’ils sont nombreux ceux qui croient que les records de Federer ne tomberont jamais. Or si Djokovic le dépasse alors qu’il ne fait quasiment aucune volée, ça cassera les schémas de pensée de pas mal de gens.

Parce qu’on ne l’aime pas autant que Federer, tout simplement. Si les records de Federer tombent, alors on ne pourra plus faire semblant, on ne pourra plus limiter le tennis à un seul joueur. On est d’accord que le jeu proposé par Federer est sans doute le plus plaisant à regarder, mais ce n’est pas nécessairement le plus efficace. Novak, ça fait peut-être moins rêver, mais ce n’est pas moins efficace. Et s’il le dépasse en termes de victoires en Grand Chelem (car en définitive c’est ça qui compte), là on ne pourra plus se voiler la face.

Federer qui garde ses records, ça fait que pendant des générations encore, on va nous le mettre à toutes les sauces. Et j’ai pas envie de ça. J’aimerais qu’un gamin à qui on impose de jouer comme Federer puisse répondre : « Oui mais Novak et Rafa ont gagné vingt et un titres en jouant autement »

Bref, le débat est ouvert, et on vous invite vivement à lire ces « confessions » qui abordent énormément de sujets autour du tennis haut-niveau avec de l’humilité, des exemples précis qui peuvent servir à tous les joueurs de la planète.