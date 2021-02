C’est le rêve de tout un peuple : revoir le héros bri­tan­nique Andy Murray pou­voir fou­ler de nou­veau le gazon ver­doyant de Wimbledon. Toute la Grande‐Bretagne retient son souffle pour voir ce jour arri­ver dès cet été, et peut‐être encore plus Tim Henman. L’ancien numé­ro quatre mon­dial, qui fait par­tie du comi­té d’or­ga­ni­sa­tion de Wimbledon, espère de tout cœur que l’Ecossais pour­ra venir retrou­ver son public le temps du Grand Chelem.

« Plus je vois Andy jouer, plus il va dans la bonne direc­tion. Plus il peut dis­pu­ter de matchs, plus son corps peut récu­pé­rer, et plus il a de chances de pas­ser au niveau sui­vant. Quand je repense au tour­noi qu’il a rem­por­té à Anvers fin 2019, ses dépla­ce­ments sont bien meilleurs main­te­nant qu’ils ne l’é­taient alors. Son intel­li­gence et ses com­pé­tences ten­nis­tiques sont tou­jours là, c’est le niveau phy­sique qui est incon­nu. Nous sommes tou­jours à la mi‐février, il y a beau­coup de choses à venir sur et en dehors du ter­rain avant Wimbledon, mais je gar­de­rai mes doigts et mes orteils croi­sés », a décla­ré l’ex­pert d’Eurosport.