Le 20 juin prochain sortira sur Prime Video le docu­men­taire consacré aux douze derniers jours de la carrière de Roger Federer avant son fameux double avec Rafael Nadal lors de la Laver Cup 2022 à Londres.

Grand fan du maestro suisse et jour­na­liste sur la chaîne d’Amazon, Thibault Le Rol a promis un spec­tacle émou­vant lors d’une inter­view accordée à SportBuzzBusiness.

« J’ai eu un accès privi­légié, effec­ti­ve­ment. Pas de l’entièreté du docu­men­taire hélas mais j’ai pu voir quelques extraits ici et là… un peu plus que la bande‐annonce. Les amis, préparez vos mouchoirs ! Préparez vrai­ment le paquet de mouchoirs. Ça va être chaud, vrai­ment. Pour les fans de Federer, ça va être très émou­vant. Et pour les fans de tennis ce sera aussi un petit pince­ment au cœur. Il a vrai­ment joué le jeu dans les douze derniers jours de sa carrière, l’annonce de sa retraite, la Laver Cup, c’est vrai­ment chouette. C’est vrai­ment un parti pris, c’est un angle, un point de vue, les douze derniers jours de Federer en tant que tennisman. Ça fonc­tionne, ça marche bien, comme si on était dans la pièce. »