Titré pour la quatrième fois cette saison, grâce à sa victoire face au Français Valentin Royer en finale de l’ATP 250 de Hangzhou, Alexander Bublik peut rêver du Masters de fin d’année (9 au 16 septembre).

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste a exprimé sa volonté de voir le Kazakh à Turin du 9 au 16 novembre pour les Finales ATP.

🤩 « Je veux voir Bublik au Masters ! Avec sa qualité de service et sa frappe très pure il peut briller. Sur un format 2 sets gagnants, il peut te faire n’im­porte quoi, je préfé­re­rais voir Bublik qu’un De Minaur par exemple. »



« Je veux voir Bublik au Masters ! Il a gagné trois titres en indoor. Avec sa qualité de service et sa frappe très pure, il peut briller. Quand tu n’as aucune pres­sion et que tu joues un peu en dilet­tante comme il le faisait avant, pour­quoi pas. Là, quels sont ses attentes ? Il faut savoir se connaître et ne pas trop se mettre de pres­sion pour ne pas couler. Je suis très curieux de voir ce qu’il va faire. Mais Bublik au Masters, j’ai envie de voir. C’est du Kyrgios. Sur un format 2 sets gagnants, il peut te faire n’im­porte quoi, je préfé­re­rais voir Bublik qu’un De Minaur par exemple. C’est subjectif mais je pense que De Minaur est plus construit pour y arriver à nouveau. Je ne sais pas si Bublik est capable de gérer ce stress. »

Actuellement 12e à la Race, Bublik doit encore doubler 4 joueurs pour espérer décro­cher ce fameux ticket pour le Masters.