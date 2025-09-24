Titré pour la quatrième fois cette saison, grâce à sa victoire face au Français Valentin Royer en finale de l’ATP 250 de Hangzhou, Alexander Bublik peut rêver du Masters de fin d’année (9 au 16 septembre).
Lors de l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste a exprimé sa volonté de voir le Kazakh à Turin du 9 au 16 novembre pour les Finales ATP.
🤩 « Je veux voir Bublik au Masters ! Avec sa qualité de service et sa frappe très pure il peut briller. Sur un format 2 sets gagnants, il peut te faire n’importe quoi, je préférerais voir Bublik qu’un De Minaur par exemple. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) September 24, 2025
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/mHFXWct6B1
« Je veux voir Bublik au Masters ! Il a gagné trois titres en indoor. Avec sa qualité de service et sa frappe très pure, il peut briller. Quand tu n’as aucune pression et que tu joues un peu en dilettante comme il le faisait avant, pourquoi pas. Là, quels sont ses attentes ? Il faut savoir se connaître et ne pas trop se mettre de pression pour ne pas couler. Je suis très curieux de voir ce qu’il va faire. Mais Bublik au Masters, j’ai envie de voir. C’est du Kyrgios. Sur un format 2 sets gagnants, il peut te faire n’importe quoi, je préférerais voir Bublik qu’un De Minaur par exemple. C’est subjectif mais je pense que De Minaur est plus construit pour y arriver à nouveau. Je ne sais pas si Bublik est capable de gérer ce stress. »
Actuellement 12e à la Race, Bublik doit encore doubler 4 joueurs pour espérer décrocher ce fameux ticket pour le Masters.
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 19:16