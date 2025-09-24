De passage dans le podcast High Performance, dont les propos sont relayés par Punto de Break, Boris Becker a expliqué ce que représentait Roger Federer pour Novak Djokovic, qu’il a entraîné de 2014 et 2016.
« Federer a toujours été l’ennemi de Djokovic, surtout à Wimbledon. Pour deux raisons : parce qu’il était très bon sur gazon et parce qu’il était le plus aimé. J’ai donc expliqué à Djokovic que les gens dans les tribunes n’étaient pas contre lui, mais qu’ils étaient là pour encourager Federer, et qu’il ne devait donc pas le prendre personnellement et se battre pour trouver un moyen de se faire aimer de ces gens. »
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 19:42