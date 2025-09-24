De passage dans le podcast High Performance, dont les propos sont relayés par Punto de Break, Boris Becker a expliqué ce que repré­sen­tait Roger Federer pour Novak Djokovic, qu’il a entraîné de 2014 et 2016.

« Federer a toujours été l’en­nemi de Djokovic, surtout à Wimbledon. Pour deux raisons : parce qu’il était très bon sur gazon et parce qu’il était le plus aimé. J’ai donc expliqué à Djokovic que les gens dans les tribunes n’étaient pas contre lui, mais qu’ils étaient là pour encou­rager Federer, et qu’il ne devait donc pas le prendre person­nel­le­ment et se battre pour trouver un moyen de se faire aimer de ces gens. »