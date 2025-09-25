AccueilATPDjokovic : "J'étais sur le terrain d'entraînement mardi lorsque j'ai appris la...
Djokovic : « J’étais sur le terrain d’en­traî­ne­ment mardi lorsque j’ai appris la nouvelle. Un senti­ment de vide et de tris­tesse m’a envahi »

Par Baptiste Mulatier

Dans un post Instagram, Novak Djokovic a rendu un vibrant hommage à son premier mentor, Nikola Pilic, décédé mardi à l’âge de 86 ans.

« Cher Niko, j’ai appris la triste nouvelle aujourd’hui (mardi) alors que j’étais sur le terrain, en train de terminer mon entraî­ne­ment. Un senti­ment de vide et de tris­tesse m’a envahi, a commencé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

J’espère que tu sais à quel point tu as compté pour moi dans ma carrière et dans ma vie. Je te suis éter­nel­le­ment recon­nais­sant, ainsi qu’à ta merveilleuse épouse Mija, de m’avoir accueilli comme votre fils lorsque j’avais 12 ans. Quand presque tout le monde nous a tourné le dos et que notre pays était ravagé par les bombar­de­ments, Mia et toi nous avez tendu la main et avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour que mes frères et moi puis­sions conti­nuer à vivre notre rêve et à prati­quer le sport que nous aimons. Tous tes accom­plis­se­ments en tant que joueur, entraî­neur et sélec­tion­neur sont inscrits en lettres d’or dans les livres de l’his­toire spor­tive des Balkans et du tennis mondial. Pour moi, cepen­dant, la chose la plus impor­tante est de pouvoir t’ap­peler avec fierté : ‘Sjor Niko, mon père du tennis’. Repose en paix. »

