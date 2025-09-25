Dans un post Instagram, Novak Djokovic a rendu un vibrant hommage à son premier mentor, Nikola Pilic, décédé mardi à l’âge de 86 ans.
« Cher Niko, j’ai appris la triste nouvelle aujourd’hui (mardi) alors que j’étais sur le terrain, en train de terminer mon entraînement. Un sentiment de vide et de tristesse m’a envahi, a commencé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
J’espère que tu sais à quel point tu as compté pour moi dans ma carrière et dans ma vie. Je te suis éternellement reconnaissant, ainsi qu’à ta merveilleuse épouse Mija, de m’avoir accueilli comme votre fils lorsque j’avais 12 ans. Quand presque tout le monde nous a tourné le dos et que notre pays était ravagé par les bombardements, Mia et toi nous avez tendu la main et avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour que mes frères et moi puissions continuer à vivre notre rêve et à pratiquer le sport que nous aimons. Tous tes accomplissements en tant que joueur, entraîneur et sélectionneur sont inscrits en lettres d’or dans les livres de l’histoire sportive des Balkans et du tennis mondial. Pour moi, cependant, la chose la plus importante est de pouvoir t’appeler avec fierté : ‘Sjor Niko, mon père du tennis’. Repose en paix. »
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 08:01