« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus imprévisible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », avait affirmé Jannik Sinner après avoir concédé en finale de l’US Open une septième défaite lors de ses huit dernières confrontations avec Carlos Alcaraz.
En conférence de presse à Pékin, où il s’apprête à affronter Marin Cilic au premier tour, l’Italien a confirmé ce virage dans son approche
« J’ai beaucoup réfléchi à cette finale de l’US Open. On travaille sur de nouvelles choses. On change beaucoup de petits détails auxquels je pense maintenant. Le nombre de fautes en ce moment est certainement un peu plus élevé, mais j’espère que cela se rétablira de manière positive. C’est juste une question de temps. Oui, je suis très motivé. C’est génial de travailler sur quelque chose de nouveau, puis on verra comment ça se termine. On essaie toujours d’avancer. Un pas en avant vaut toujours mieux que deux pas en arrière. »
A noter que les deux meilleurs joueurs au monde ne pourront pas se retrouver cette semaine puisque Carlos Alcaraz participe lui à l’ATP 500 de Tokyo.
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 08:36