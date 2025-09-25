AccueilATPATP - PékinSinner prévient Alcaraz : "J'ai beaucoup réfléchi à cette finale de l'US...
ATP - Pékin

Sinner prévient Alcaraz : « J’ai beau­coup réfléchi à cette finale de l’US Open. On travaille sur de nouvelles choses et on change beau­coup de petits détails »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

563

« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus impré­vi­sible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », avait affirmé Jannik Sinner après avoir concédé en finale de l’US Open une septième défaite lors de ses huit dernières confron­ta­tions avec Carlos Alcaraz.

En confé­rence de presse à Pékin, où il s’apprête à affronter Marin Cilic au premier tour, l’Italien a confirmé ce virage dans son approche

« J’ai beau­coup réfléchi à cette finale de l’US Open. On travaille sur de nouvelles choses. On change beau­coup de petits détails auxquels je pense main­te­nant. Le nombre de fautes en ce moment est certai­ne­ment un peu plus élevé, mais j’es­père que cela se réta­blira de manière posi­tive. C’est juste une ques­tion de temps. Oui, je suis très motivé. C’est génial de travailler sur quelque chose de nouveau, puis on verra comment ça se termine. On essaie toujours d’avancer. Un pas en avant vaut toujours mieux que deux pas en arrière. »

A noter que les deux meilleurs joueurs au monde ne pour­ront pas se retrouver cette semaine puisque Carlos Alcaraz parti­cipe lui à l’ATP 500 de Tokyo. 

Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 08:36

Article précédent
Djokovic : « J’étais sur le terrain d’en­traî­ne­ment mardi lorsque j’ai appris la nouvelle. Un senti­ment de vide et de tris­tesse m’a envahi »
Article suivant
Alcaraz, au sujet de Sinner : « Comme je l’ai fait après avoir perdu contre lui en finale de Wimbledon, je suis convaincu qu’il va changer certaines choses sur le plan tactique lors de notre prochain affrontement »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.