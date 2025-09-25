« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus impré­vi­sible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », avait affirmé Jannik Sinner après avoir concédé en finale de l’US Open une septième défaite lors de ses huit dernières confron­ta­tions avec Carlos Alcaraz.

En confé­rence de presse à Pékin, où il s’apprête à affronter Marin Cilic au premier tour, l’Italien a confirmé ce virage dans son approche

« J’ai beau­coup réfléchi à cette finale de l’US Open. On travaille sur de nouvelles choses. On change beau­coup de petits détails auxquels je pense main­te­nant. Le nombre de fautes en ce moment est certai­ne­ment un peu plus élevé, mais j’es­père que cela se réta­blira de manière posi­tive. C’est juste une ques­tion de temps. Oui, je suis très motivé. C’est génial de travailler sur quelque chose de nouveau, puis on verra comment ça se termine. On essaie toujours d’avancer. Un pas en avant vaut toujours mieux que deux pas en arrière. »

A noter que les deux meilleurs joueurs au monde ne pour­ront pas se retrouver cette semaine puisque Carlos Alcaraz parti­cipe lui à l’ATP 500 de Tokyo.