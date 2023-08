Dans un papier très étayé et complet, notre collègue Maxime Battistela explique à l’aide du Jean‐Bernard Fabre, docteur en physio­logie, comment les fameux papys font de la résis­tance sur le circuit.

« Les joueurs se connaissent mieux parce que la science autour de l’en­traî­ne­ment a progressé. Et en se connais­sant mieux, ils gèrent mieux leurs matches. Djokovic, Roger ou Rafa savaient ou savent parfai­te­ment se préserver dans les premiers tours de Grand Chelem par exemple. Les stra­té­gies d’en­traî­ne­ment ont progressé et c’est lié aux avan­cées des sciences en lien avec le sport. Il en résulte une meilleure gestion des pics de forme et une réduc­tion des risques de bles­sures. C’est de l’or­fè­vrerie : ils ont une bonne plani­fi­ca­tion aussi bien au niveau des tour­nois que sur les séquences de travail et de récu­pé­ra­tion. Avant, pour sché­ma­tiser, on s’en­traî­nait beau­coup puis on partait sur les tour­nois. Désormais, on s’en­traîne et on récu­père aussi pendant les tournois. »