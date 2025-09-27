Dans des propos rapportés par Eurosport, l’es­poir espa­gnol Martin Landaluce (136e mondial à 19 ans), formé à la Rafa Nadal Academy, a expliqué comment il vivait la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je regarde souvent leurs matches et notam­ment les matches qu’ils jouent l’un contre l’autre, en essayant de comprendre comment Carlos réussit à battre Jannik ou, à l’in­verse, comment Jannik arrive à battre Carlos. Je les observe beau­coup pour essayer d’ap­prendre d’eux, comprendre comment ils jouent, comment ils se comportent dans les moments diffi­ciles… Et je me projette en réflé­chis­sant à ce que je ferai le jour où je les affronterai. »