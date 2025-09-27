Dans des propos rapportés par Eurosport, l’espoir espagnol Martin Landaluce (136e mondial à 19 ans), formé à la Rafa Nadal Academy, a expliqué comment il vivait la domination actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Je regarde souvent leurs matches et notamment les matches qu’ils jouent l’un contre l’autre, en essayant de comprendre comment Carlos réussit à battre Jannik ou, à l’inverse, comment Jannik arrive à battre Carlos. Je les observe beaucoup pour essayer d’apprendre d’eux, comprendre comment ils jouent, comment ils se comportent dans les moments difficiles… Et je me projette en réfléchissant à ce que je ferai le jour où je les affronterai. »
