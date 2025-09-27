« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus impré­vi­sible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », promet­tait Jannik Sinner après avoir concédé en finale de l’US Open une septième défaite lors de ses huit dernières confron­ta­tions avec Carlos Alcaraz.

Le numéro 1 mondial tente désor­mais des coups qui ne sont pas encore tota­le­ment natu­rels pour lui, ce qui n’a pas manqué de surprendre l’ancien joueur et entraî­neur fran­çais Georges Goven, aux commen­taires sur Eurosport lors de son match contre Terence Atmane en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin.

« Il a un jeu simple, parfait, il est numéro 1 ou numéro 2 mondial, et il commence à tenter des trucs à la Bublik. C’est quand même un peu surpre­nant ! Il veut monter 11 ou 12e mondial ? Ce n’est pas un bon calcul, Jannik ! (rires) »