« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus imprévisible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », promettait Jannik Sinner après avoir concédé en finale de l’US Open une septième défaite lors de ses huit dernières confrontations avec Carlos Alcaraz.
Le numéro 1 mondial tente désormais des coups qui ne sont pas encore totalement naturels pour lui, ce qui n’a pas manqué de surprendre l’ancien joueur et entraîneur français Georges Goven, aux commentaires sur Eurosport lors de son match contre Terence Atmane en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin.
« Il a un jeu simple, parfait, il est numéro 1 ou numéro 2 mondial, et il commence à tenter des trucs à la Bublik. C’est quand même un peu surprenant ! Il veut monter 11 ou 12e mondial ? Ce n’est pas un bon calcul, Jannik ! (rires) »
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 09:58