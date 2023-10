Lors du dernier épisode de son podcast Advantage Connors, Jimmy s’est longue­ment exprimé sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qu’il consi­dère comme les futurs stars du circuit et ceux qui vont permettent au tennis de se déve­lopper dans l’après Big 3.

Après avoir mis en garde l’Espagnol concer­nant son obses­sion pour Novak Djokovic, l’an­cien numéro 1 mondial a égale­ment tenu à insister sur la passion qu’il arrive à trans­mettre aux fans tout en incluant son rival italien.

« La nouvelle géné­ra­tion qui arrive, qui a neuf ou dix ans, regarde Alcaraz, Sinner, Medvedev ou qui que ce soit d’autre, et se dit : ‘Je veux faire la même chose’. C’est eux que je suis. Le tennis a besoin de personnes qui ne se contentent pas seule­ment de jouer le jeu, mais qui le vendent aussi et le trans­mettent aux enfants et aux fans pour les attirer. Un gamin comme Alcaraz et Sinner ? On peut s’ac­cro­cher à des gars comme ça et les suivre tout au long de leur carrière. C’est ce qui est amusant. La passion qu’ils ont pour leur sport, et ils n’ont pas peur de vous le montrer, alors que vous l’ai­miez ou non, vous pouvez l’ex­ploiter tout au long de leur carrière, ce qui ne fait qu’at­tirer plus de monde dans les gradins. »