En confé­rence de presse, Rafael Nadal a voulu trouver les mots pour expli­quer comment son corps lui rappe­lait son âge et aussi toutes les bles­sures qu’il avait déjà subies. L’Espagnol évoque une jungle.

« Je ne peux pas vous dire si je serai prêt ou pas dans un mois et demi parce que mon corps ça a été une jungle depuis deux ans, je ne sais pas à quoi m’at­tendre. Parfois, je me réveille un matin et puis je trouve une jungle : un serpent qui me mord, le lende­main un tigre. C’est une véri­table lutte que j’ai dû mener contre ces bles­sures, mais la dyna­mique est posi­tive en tout cas. Ces dernières semaines, la dyna­mique a été posi­tive. Je me suis senti prêt à venir jouer. Je pense que demain, je serai prêt à venir jouer de nouveau mais je n’aurai pas à jouer demain »