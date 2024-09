Invité à dési­gner le moment le plus marquant de l’im­mense carrière de Novak Djokovic, John McEnroe, lors d’une pris de parole sur Eurosport, a estimé que la médaille d’or remportée par le Serbe lors des derniers Jeux Olympiques de Paris était sans doute tout en haut de la liste.

« Oh mon Dieu, c’est une sacrée ques­tion. C’est diffi­cile de n’en choisir qu’une seule étant donné tout ce qu’il a accompli.Vous regardez la finale où il a battu Nadal en près de six heures pour remporter l’Open d’Australie (en 2012). Ensuite, vous regardez comment il est devenu un si grand joueur sur gazon et son record de sept titres à Wimbledon. Sauver les balles de match contre Roger (Federer) lors de la finale de Wimbledon 2019 était assez incroyable et il a égale­ment sauvé des balles de match à l’US Open avant de remporter le titre à New York. La liste est longue car ce gars est le joueur de tennis le plus titré de tous les temps. Pourtant, il semble que, comme il n’avait pas remporté les Jeux olym­piques et que c’était ce qui manquait à son palmarès, sa médaille d’or à Paris il y a quelques semaines pour­rait bien signi­fier le plus pour lui. Il a dit à quel point il voulait la gagner, donc cela pour­rait être tout en haut de la liste. C’était assez inat­tendu car il avait un problème au genou et nous n’étions pas sûrs qu’il allait jouer à Wimbledon. Ensuite, il est arrivé à Paris et a joué comme il l’a fait, en battant Carlos Alcaraz dans une finale assez incroyable, donc cette victoire sera tout en haut de sa liste. »