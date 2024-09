Après avoir donné son point de vue sur l’af­faire Jannik Sinner, tranché entre son idole, Rafael Nadal, et Novak Djokovic, et évoqué la compa­raison entre Rafa et Carlos Alcaraz, l’ac­tuelle 13e joueuse mondiale, Daria Kasatkina, a cette fois parlé de la mauvaise habi­tude que certains obser­va­teurs avaient à comparer constam­ment les joueurs de la nouvelle géné­ra­tion avec l’ancienne.

« J’aime soutenir les joueurs espa­gnols. Ce n’est pas un coup de cœur, mais j’aime la façon dont Alcaraz joue. Non, je ne vois pas de Nadal en lui. C’est une personne diffé­rente. Je n’ai jamais vrai­ment aimé que l’on mette des étiquettes sur les jeunes joueurs par rappot aux joueurs plus âgés. Ce n’est pas correct. On est toujours en train de dire : ‘C’est la nouvelle Maria Sharapova, c’est le prochain Rafael Nadal’. Dans le foot­ball aussi, on dit ‘le prochain Messi ou Ronaldo’. »