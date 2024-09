Au cours d’une récente inter­view accordée au podcast russe, TNNS, l’ac­tuelle 13e joueuse mondiale, Daria Kasatkina, a abordé de nombreux sujets.

Et après avoir reconnu que, malgré sa passion pour Rafael Nadal, Novak Djokovic était le plus grand et évoqué l’af­faire Jannik Sinner, la joueuse a été inter­rogé sur les nombreuses compa­rai­sons entre son idole, Rafa, et Carlos Alcaraz. Et sa réponse est assez claire.

« Pourquoi toujours comparer la nouvelle géné­ra­tion à la précé­dente ? Tout le monde est unique et diffé­rent. Même sur le terrain, Nadal et Alcaraz n’ont pas la même atti­tude. La seule chose qu’ils ont en commun, c’est qu’ils sont tous les deux espa­gnols. Wow, vrai­ment ? Et ils ont aussi leur ‘Vamos’ et leur côté émotif, mais je pense que c’est plus lié à leurs person­na­lités fougueuses. Mais ils possèdent des styles de jeu complè­te­ment diffé­rents. Alcaraz est droi­tier. Je pense qu’ils sont très diffé­rents et j’aime vrai­ment regarder Alcaraz jouer. Il sait comment donner du spectacle. »