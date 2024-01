Consultant pour ESPN, John McEnroe s’est exprimé sur le retour avorté de Rafael Nadal qui a été contraint de déclarer forfait pour l’Open d’Australie après s’être incliné en quarts de finale du tournoi de Brisbane.

Et pour John, il n’y a pas cinquante solu­tions : soit l’Espagnol parvient à main­tenir son corps en bonne santé pour Roland‐Garros, soit c’est la fin de sa carrière.

« Je ne me compare pas du tout à Rafa, mais dans mon esprit, les quelques fois où j’ai joué en Australie, c’était pour me préparer pour le reste de l’année. Le moment était diffi­cile, appa­rem­ment pour pouvoir mettre tous les jetons sur la table dès le début. Les joueurs ont désor­mais accepté que l’Open d’Australie se rapproche de Wimbledon et de l’US Open en termes d’im­por­tance. Je pense que Rafa s’est dit : ‘J’espère être prêt pour Roland‐Garros pour voir si mon corps tient le coup’. Si ce n’est pas le cas, je pense que vous ne le verrez plus jouer. Nous espé­rons tous qu’il y parviendra, car Rafa a été extra­or­di­naire pour le jeu. Nous aime­rions le voir aussi long­temps que possible. »