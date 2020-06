Triple vainqueur de Roland Garros (1997, 2000 et 2001), Gustavo Kuerten a poliment refusé la proposition de Stefanos Tsitsipas qui rêvait secrètement d’engager le Brésilien en tant qu’entraîneur particulier. Lors d’une vidéo sur sa chaîne Youtube, « Guga » a expliqué les raisons de son refus : « Tsitsipas est très gentil de penser à moi. Ce serait une grande expérience, mais pas pour moi, car j’ai deux très jeunes enfants (6 et 8 ans) à m’occuper. En fait, je suis déjà coach. Il y a des jours où je suis technicien en mathématiques et en portugais », s’est amusé le natif de Florianopolis qui a semble-t-il déjà beaucoup à faire dans son rôle de père.