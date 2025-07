Après les larmes et les regrets à Roland‐Garros, la maman de Jannik Sinner a cette fois pu savourer plei­ne­ment la victoire de son fils en finale de Wimbledon. Interrogé à ce sujet après la rencontre, le numéro 1 mondial a reconnu que cela lui tenait parti­cu­liè­re­ment à coeur.

« C’est un senti­ment incroyable. Il y a 24 heures, je ne savais pas à quoi m’at­tendre et c’est ce qui rend ce moment encore plus spécial. Avoir ma famille et toute l’équipe avec moi dans le stand et gagner ce trophée avec eux, c’est vrai­ment magni­fique. À Rome, je jouais la finale et mon frère regar­dait la F1 à Imola ! Mais les tour­nois du Chelem sont spéciaux. Même s’il y avait eu une compé­ti­tion, il serait venu. Ma mère n’est arrivée que le matin de la finale, et cela repré­sente déjà beau­coup pour moi. La voir s’en­thou­siasmer pendant que je jouais sur le court central de Wimbledon a fait plaisir à toute la famille. Elle souffre un peu pendant les matchs, mais c’est normal, c’est une maman. Les parents se soucient beau­coup de leurs enfants et ils n’ont géné­ra­le­ment pas beau­coup de temps, mais ils ont réussi et je suis donc très heureux. »