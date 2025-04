Ce dimanche, Nick Kyrgios fêtait ses 30 ans. Alors qu’il remer­ciait ses fans pour leurs messages en story Instagram, le fina­liste de Wimbledon 2022 a fait une grande annonce. L’Australien a affirmé qu’il s’en­traî­nait dans l’ob­jectif de disputer Roland‐Garros cette année. Une annonce éton­nante, tant le joueur déteste la terre battue et qu’il n’a plus mis les pieds à la Porte d’Auteuil depuis 2017.

Actuellement au 635e rang ATP, le joueur n’a même pas le clas­se­ment suffi­sant pour disputer le tableau prin­cipal. Pour parti­ciper aux quali­fi­ca­tions des Internationaux de France, plusieurs options s’offrent au natif de Canberra. Il pour­rait obtenir la wild‐card réservée à un joueur austra­lien dans le cadre de l’ac­cord avec la Fédération de son pays et la FFT, ou bien s’inscrire aux quali­fi­ca­tions grâce à un clas­se­ment protégé.

« Salut les gars. Quelques jours après mon anni­ver­saire, je commence à m’en­traîner et je me prépare à partir pour Paris, dans environ trois semaines. Je tiens à dire que j’ap­précie tous les messages d’an­ni­ver­saire. Il m’a été presque impos­sible de répondre à chacun d’entre vous. Mais j’ap­précie vrai­ment l’amour et le soutien de tous mes fans. La famille et les amis auxquels je n’ai pas encore répondu, je fais de mon mieux. Mais j’ai vrai­ment ressenti l’amour. Le grand trois‐zéro. Le temps passe, mais je me suis vrai­ment sentie spéciale. Alors reposez‐vous, merci à tous et je ferai de mon mieux pour vous répondre ».

Si un retour à Paris est encore incer­tain, ses inten­tions ont le mérite d’être clair.