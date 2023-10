L’excitation monte du côté des fans de Rafael Nadal !

Alors que le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a annoncé ce mercredi le grand retour de l’Espagnol pour l’édition 2024 du Grand Chelem austra­lien, qui se dérou­lera du 14 au 28 janvier, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem a juste­ment élevé l’in­ten­sité à ces derniers jours à l’en­traî­ne­ment.

Et il est apparu parti­cu­liè­re­ment affuté lors d’une photo prise après sa dernière séance d’en­traî­ne­ment au sein de son académie avec le Jordanien Abedallah Shelbayh.

Une image qui contraste forte­ment avec celle à son retour de vacances, le 25 août dernier, où il était apparu un peu joufflu.

Rafael Nadal has been back on the trai­ning courts for the first time in three months ! 👏🥹🇪🇸



📸 Paodaouria IG pic.twitter.com/FbZNY6mTQI