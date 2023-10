Le retour de Kei Nishikori était extrê­me­ment promet­teur. Titré sur le Challenger de Palmas del Mar pour son premier tournoi offi­ciel depuis près de deux ans suite à une sérieuse bles­sure à la hanche, il avait même atteint les quarts de finale de l’ATP 250 d’Atlanta où il n’avait été battu que par le lauréat du tournoi, Taylor Fritz.

Depuis, le Japonais, touché au genou, ne cesse de se retirer des tour­nois sur lesquels il était inscrit. Son dernier forfait risque de faire plus mal que les autres car il ne pourra pas jouer à domi­cile l’ATP 500 de Tokyo, programmé du 16 au 22 octobre.

Tokyo update :

OUT : Nishikori

IN : Zhang

Next : Karatsev