Au cours d’une longue et belle chro­nique écrite pour le site espa­gnol Puntodebreak, notre confrère, José Moron, a tenu à rendre un hommage appuyé à Novak Djokovic pour sa présence aux côtés de Juan Martin Del Potro lors d’un match de gala en forme d’adieu ce dimanche à Buenos Aires.

Le jour­na­liste en a égale­ment profité pour régler quelques comptes avec certains de ses collègues qui n’ont cessé d’égra­ti­gner le Serbe depuis le début de sa carrière.

« Sa plus grande « erreur » a été de vouloir être le meilleur de l’histoire. La presse l’a alors qualifié de méchant du film. Une fois cela fait, il est diffi­cile de retirer cette étiquette. Il s’est frayé un chemin hors de tout cela, atten­dant patiem­ment et sachant qu’avec le temps, ses actions et ses réali­sa­tions seraient au‐dessus des paroles que beau­coup lui lançaient. Des années, des décen­nies, des siècles passe­ront, et toujours dans cette Histoire le nom de Novak Djokovic appa­raîtra, greffé en lettres d’or, alors que personne ne se souviendra des proprié­taires de ces lettres versées mécham­ment sur lui. »