Proche de Novak Djokovic, membre de l’équipe nationale, Dusan est aussi un grand fan du numéro mondial Novak Djokovic. C’est ce qu’il a confié à nos confrères du site sportklub. Difficile de rendre un meilleur hommage de Nole : « Honnêtement, il est très difficile de décrire Nole en quelques mots. Djokovic est l’un des trois joueurs de tennis les plus forts de tous les temps. En raison de la façon dont il évolue et progresse, il réussira probablement à remporter le plus de titres du Grand Chelem, et il détiendra des records qui seront très difficiles à battre après lui. Nous sommes des amis, comme c’est le cas avec tous les membres de l’équipe de la Coupe Davis. Nous avons tous travaillé toutes ces années pour que cela soit toujours le cas au sein de notre équipe nationale. D’ailleurs, ce que Novak essaie de faire pour la Serbie, la façon dont il fait la promotion de notre pays à travers le monde est simplement quelque chose d’exceptionnelle et d’unique. Je pense que les résultats et le comportement de Novak font que la Serbie n’est pas simplement synonyme de guerre »