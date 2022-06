Rafael Nadal n’a pas que des admi­ra­teurs en Espagne.

Alors qu’il vient de confirmer qu’il allait devenir papa pour la première fois de sa vie ce mercredi, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem a été dure­ment critiqué sur les ondes de ABC par l’an­cien coureur de demi‐fond et spécia­liste du 1 500 m, José Luis González, désor­mais âgé de 64 ans. Une critique concer­nant les nombreuses sorties média­tiques de Rafa autour de sa bles­sure au pied et du syndrome de Muller‐Weiss dont il souffre depuis le début de sa carrière.

« Je ne suis pas d’ac­cord avec le fait que Nadal parle autant de ses bles­sures. Pour une raison simple, si vous décidez de vous rendre à une compé­ti­tion, c’est parce que vous êtes apte à le faire. Si vous acceptez le défi, vous l’ac­ceptez et vous ne devriez pas parler de vos problèmes physiques. Je pense qu’il a tort de parler autant de ses bles­sures en public, car cela pour­rait être compris comme une victi­mi­sa­tion, comme vouloir mettre un filet juste au cas où vous auriez un mauvais résultat. Il faut partir du prin­cipe que l’on est là pour concourir et c’est tout. Il y a des filles en gymnas­tique ryth­mique qui ont plus de problèmes physiques que Nadal et elles ne parlent pas autant. On m’a égale­ment retiré le tendon rotulien. »