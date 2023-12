Gabriel Debru a vécu des moments qui reste­ront gravés dans sa mémoire puis­qu’il s’est rendu à Manacor pour jour le rôle de spar­ring partner face à un un certain Rafael Nadal.

Une expé­rience qui va lui servir pour la suite de sa carrière d’au­tant que le Grenoblois ne s’est pas ménagé. En mode « compet’ », il a même lâché un coup droit long de ligne où il a été sans pitié avec le maître des lieux.

De plus en plus en jambes, plus rapide, plus fluide, plus engagé, Rafa semble clai­re­ment retrouver des sensations.

Le cham­pion espa­gnol aime déci­dé­ment beau­coup les espoirs trico­lores puis­qu’il s’en­vo­lera dans quelques heures pour le Koweit et sa nouvelle académie où il s’en­traî­nera pendant plusieurs jours avec Arthur Fils.