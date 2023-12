Après la victoire d’Arthur Fils contre son ami Luca Van Assche vendredi en demi‐finales du au Masters Next Gen à à Jeddah, en Arabie Saoudite, les deux espoirs fran­çais se sont exprimés pour L’Equipe sur le retour annoncé de Rafael Nadal pour le début de saison 2024.

Si Arthur Fils a lui été invité par l’Espagnol pour s’en­traîner au sein de son académie au Koweit pendant une semaine à partir du 8 décembre, Luca Van Assche s’est lui imaginé affronter le roi de la terre battue en finale de Roland‐Garros le dimanche 9 juin 2024.

« Peut‐être pas au premier tour, mais si je peux le jouer en finale à Roland, ça me va », a lâché le 70e joueur mondial, vain­queur de l’édi­tion 2021 chez les juniors et aujourd’hui âgé de 19 ans. Il avait donc tout juste un an lorsque Rafa a remporté le premier de ses 14 titres à Roland‐Garros, en 2005.