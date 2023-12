Invité par Tennis365 à dési­gner le plus grand entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le numéro 1 britan­nique et actuel 18e mondial, Cameron Norrie, s’est basé sur sa propre expé­rience face aux trois légendes contemporaines.

« Djokovic est au plus haut niveau. C’est l’af­fron­te­ment le plus diffi­cile pour moi. J’ai joué Federer à Wimbledon il y a deux ans et j’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions dans ce match. Je n’ai pas très bien commencé et les deux premiers sets de ce match auraient pu être diffé­rents. Il a très bien joué dans le quatrième set. Mais Novak est passé à un niveau supé­rieur ces dernières années, comme le prouvent les titres qu’il a remportés », a déclaré Norrie, mené 4–0 dans ses face‐à‐face avec Djokovic, 4–1 avec Nadal et 1–0 avec Federer.