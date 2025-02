Alors qu’on a appris il y a quelques heures que le Vénézuélien et actuel 245e joueur mondial en simple, Goncalo Oliveira, avait été suspendu provi­soi­re­ment suite à un contrôle anti­do­page positif à la métham­phé­ta­mine, ce dernier a décidé de prendre la parole dans un post publié sur son compte Instagram.

« Je souhaite aborder la récente annonce de la suspen­sion provi­soire en toute trans­pa­rence et honnê­teté. C’est un moment vrai­ment diffi­cile pour moi – un moment qui me semble encore plus dur que les nombreuses bles­sures auxquelles j’ai dû faire face tout au long de ma carrière. Mais comme je l’ai toujours fait, je suis déter­minée à relever ce défi avec force et déter­mi­na­tion. J’ai toujours concouru avec la plus grande inté­grité, le plus grand respect et le plus grand amour du tennis. Ce sport est ma passion depuis toujours, et je ne compro­met­trais jamais mes valeurs ni ne pren­drais de raccourcis pour obtenir un avan­tage injuste. Pour moi, le tennis est plus qu’un simple jeu. C’est le reflet de ce que je suis, et je m’as­treins aux normes les plus élevées, tant sur le court qu’en dehors. Je m’en­gage plei­ne­ment à prouver mon inno­cence et à faire en sorte que la vérité soit révélée. Je coopère de manière trans­pa­rente et proac­tive avec l’ITIA et je travaille avec des avocats pour trouver une solu­tion rapide à ce processus peu fami­lier. J’ai relevé de nombreux défis au cours de ma carrière, et je relè­verai celui‐ci égale­ment. J’ai hâte de retourner à la Cour et de conti­nuer à faire ce que j’aime le plus. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenue pendant cette période diffi­cile. Votre soutien compte beau­coup pour moi et je vous en suis profon­dé­ment reconnaissante. »