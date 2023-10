Carlos Alcaraz et son équipe sont mani­fes­te­ment devenus très gour­mands finan­ciè­re­ment depuis que le prodige espa­gnol s’est imposé comme l’un des deux meilleurs joueurs du monde aux côtés de Novak Djokovic.

En concur­rence depuis des années avec le tournoi de Bâle, l’Erst Bank Open de Vienne (tous deux classés ATP 500), n’a pas pu attirer le 2e joueur mondial cette année, qui a d’ailleurs déclaré forfait pour l’évè­ne­ment suisse.

La faute au montant de la garantie déme­suré réclamé par Alcaraz : pas moins de 750 000 euros, selon les infor­ma­tions du quoti­dien autri­chien Der Standard.

Herwig Straka, le direc­teur du tournoi, n’est malgré tout pas à plaindre puis­qu’il pourra compter sur la présence de cinq joueurs du top 10 et pas des moindres : Daniil Medvedev (3e), Jannik Sinner (3e), Andrey Rublev (5e), Stefanos Tsitsipas (7e) et Alexander Zverev (9e).

Quand on sait que Roger Federer pouvait demander jusqu’à 1 million d’euros en frais d’ap­pa­ri­tion, on se dit que le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire ne perd vrai­ment pas le nord…