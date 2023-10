À l’oc­ca­sion d’une confé­rence de presse orga­nisée en marge de la présen­ta­tion d’un nouveau projet d’en­tre­prise, le NDL Ro Health, à Madrid, Rafael Nadal s’est exprimé sur de nombreux sujets.

Et après avoir évoqué son retour à la compé­ti­tion ainsi que son éton­ne­ment concer­nant la saison excep­tion­nelle de son rival, Novak Djokovic, l’Espagnol a été invité à se prononcer sur les joueurs ayant la capa­cité de riva­liser avec le Serbe. Et sans surprise, on retrouve un certain Carlos Alcaraz.

« Je crois que Carlos (Alcaraz) est supé­rieur aux autres et la réalité est que Novak (Djokovic) a un énorme mérite et nous devons le féli­citer pour tout ce qu’il fait, comme je l’ai déjà dit, c’est quelque chose qui n’a jamais été fait aupa­ra­vant. Maintenant, je pense qu’il y a d’autres joueurs qui ont un niveau élevé et qui peuvent prendre une place, et tenter de riva­liser. Je parle de Jannik Sinner, comme d’autres, de Holger Rune qui a eu un bon départ et qui a traverse actuel­le­ment une mauvaise période. Mais en fin de compte, gagner est toujours très diffi­cile à tous points de vue et nous devons appré­cier ce qu’ils font tous. »