Lors d’une inter­view accordée au quoti­dien madri­lène Marca, Carlos Alcaraz a exprimé sa volonté de se confronter une fois de plus à son légen­daire compa­triote, Rafael Nadal, contre qui il affiche un bilan d’une victoire pour deux défaites.

« Bien sûr que j’ai­me­rais, où que ce soit. J’aimerais l’af­fronter à nouveau, me mesurer à lui… J’aimerais vivre cette expé­rience une ou deux fois de plus. Ou autant que possible. Ce serait incroyable de pouvoir rejouer contre lui. »

S’il se remet de sa bles­sure à la cheville, « Carlitos » aura une première occa­sion de retrouver Rafa sur le court lors de l’ex­hi­bi­tion orga­nisée par Netflix à Las Vegas le 3 mars prochain.