Maintenant que la saison 2021 est arrivée à son terme, il est donc temps de faire les comptes et notam­ment concer­nant les gains en tournoi.

Ainsi, voici le top 10 des joueurs ayant le plus gagné sur le circuit ATP en cette année. Et il n’est ici ques­tion unique­ment de gains en tour­nois et non de contrats publi­ci­taires ou autres accords.

1) Novak Djokovic

Gains totaux : 9 100 547 $

2) Daniil Medvedev

Gains totaux : 7 481 271 $

3) Alexander Zverev

Gains totaux : 6 420 344 $

4) Stefanos Tsitsipas

Gains totaux : 3 579 155 $

5) Andrey Rublev

Gains totaux : 3 331 378 $

6) Matteo Berrettini

Gains totaux : 3 231 908 $

8) Casper Ruud

Gains totaux : 2 314 629 $

9) Hubert Hurkacz

Gains totaux : 2 313 289 $

10) Jannik Sinner

Gains totaux : 2 233 199 $