Il y a deux ans presque jour pour jour, lors d’une victoire en finale face à Roger Federer à Cincinnati, Novak Djokovic devenait le seul joueur de l’histoire à remporter les neuf Masters 1000 plus le Masters de Londres réunissant les 8 meilleurs joueurs du monde. Mais deux ans plus tard, avec cette deuxième victoire sur le tournoi de Cincinnati, le numéro 1 mondial est devenu le seul joueur à remporter deux fois chaque Masters 1000 : Indian Wells (5 fois), Miami (6 fois), Monte-Carlo (2 fois), Madrid (3 fois), Rome (4 fois), Canada (4 fois), Cincinnati (2 fois), Shanghai (4 fois), Paris (5 fois) et Londres (5 fois). Tout simplement époustouflant.