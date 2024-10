Un an et demi après s’être confié sur ses problèmes d’ad­dic­tion à alcool liés à une grosse dépres­sion, Lucas Pouille est revenu sur cet épisode doulou­reux lors d’une inter­view donnée à nos confrères de Clay Tenis.

Et si le Nordiste espère que son témoi­gnage va contri­buer à libérer davan­tage la parole concer­nant les problèmes de santé mentale sur le circuit, il est bien conscient qu’il reste encore beau­coup de travail.

« Dans la vie en général, c’est un tabou, un gros tabou. Les joueurs de tennis s’améliorent, mais vous savez, chaque jour, vous voyez tout le monde, vous dites : ‘Salut, comment ça va ?’ et la première réponse est : ‘Je vais bien’. Mais en fait, tout le monde ment. Vous ne pouvez pas être bien tous les jours, chaque jour de votre vie, donc c’est normal de ne pas dire la vérité, parce que vous n’allez pas parler de votre problème à qui que ce soit. La bonne nouvelle, c’est que de plus en plus d’athlètes en parlent, et c’est important. »