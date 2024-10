Assuré de devenir numéro 1 fran­çais à l’issue du tournoi, Arthur Fils a signé une nouvelle très belle perfor­mance ce vendredi en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, trois semaines après son sacre sur le tournoi de Tokyo.

Opposé à Stefanos Tsitsipas, le Tricolore de 20 ans s’est imposé avec beau­coup d’au­to­rité pour rallier le dernier carré du tournoi suisse : 7–6(5), 6–3, 1h30.

En plus de cette nouvelle quali­fi­ca­tion en demi‐finales, où il sera opposé à Andrey Rublev ou Ben Shelton, l’ac­tuel 20e joueur mondial va toucher le nouveau gros lot proposé depuis cette année par l’ATP et promis au joueur le plus perfor­mant dans la caté­gorie 500, soit 615 000 dollars.

Statement Made 😮‍💨



Du coup, en guise de célé­bra­tion après sa victoire face au Grec, Arthur a mimé le signe des billets entre les doigts, comme pour dire à son clan qu’il avait bien mérité cette magni­fique prime. Et on peut dire que c’est le cas.