S’il n’ar­rê­te­ront pas leur carrière au même moment (en novembre sur la Coupe Davis pour l’Espagnol et en mai 2025 à Roland‐Garros pour le Français), Rafael Nadal et Richard Gasquet ont annoncé publi­que­ment leur inten­tion à quelques heures d’intervalle.

Et pour Lucas Pouille, grand fan de Rafa et compa­triote et ami de Richie avec qui il a remporté la Coupe Davis en 2017, ces deux annonces presque simul­ta­nées sont un peu diffi­ciles à digérer.

Rafa et Richie le même jour c’est trop 😞 — Lucas Pouille (@la_pouille) October 10, 2024

« Rafa et Richie le même jour c’est trop », a écrit le 101e mondial et récent vain­queur de l’Open de Vendée qui semble revenir en forme après des années de galère.